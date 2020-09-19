Кличко в Киеве открыл фонтан с фигурой Архистратига Михаила

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка". Об этом сообщает сайт Киевского городского головы.

Вместе с мэром Киева композицию торжественно открыли современные защитники Украины: ветеран АТО с позывным "Ирландец" Владимир Сергиевский, начальник караула двенадцатого Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционистка Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова.

В парке "Владимирская горка" открыли новый фонтан kiev.klichko.org

В церемонии открытия приняли участие ветераны АТО/ООС kiev.klichko.org

"Я, как врач, ежедневно оказываю помощь, лечу и утешаю киевлян. Я убеждена, что вера – в себя, в людей, которым ты доверился – это очень важно. И поэтому, чувствую свою ответственность. За каждого больного, за каждого, кто вылечился. и переживаю как личную трагедию, когда человека спасти не удается. Мы – медики, как бы ни было сложно, делаем все, чтобы уберечь и спасти здоровье и жизнь киевлян. Надеюсь, что Архистратиг Михаил и в дальнейшем будет оберегать Киев, его жителей. Защищать нас всех и вдохновлять на победы! Спасибо за такой замечательный фонтан-памятник, я бы сказала! " - отметила Татьяна Гайнутдинова.

Фонтан украшает фигура Архистратига Михаила kiev.klichko.org

Этот святой считается покровителем Киева kiev.klichko.org

Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и разнообразие нашего города. Его холмы и храмы разных конфессий. Достопримечательности столицы.

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил уважаемый в религиозном эпосе ангел. На ближнем востоке, и в христианстве", - отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что у иудеев Михаэль – один из четырех ангелов, стоящих перед престолом Господа и охраняют четыре стороны света. И его считают покровителем еврейского народа.

Церемонию открытия провел мэр Киева Виталий Кличко kiev.klichko.org

У мусульман Микале или Михаил – тоже один из главных ангелов. Он – ангел милосердия, пророческих миссий. И управляет ветрами и облаками, природными явлениями, посылает на землю дождь, рост и плодородие растений.

Греки его называют Архистратигом. В Риме же, согласно истории, в 590 году, когда бушевала эпидемия чумы, Папа Григорий Великий во время шествия с молебна увидел на вершине мавзолея архангела Михаила. Тот вкладывал свой меч в ножны. Посля этого эпидемия пошла на спад.

В Константинополе Архистратига Михаила почитали с ІV века как покровителя Византии. И оттуда его культ попал в Киевское государство. Михаила сначала считали покровителем киевских князей и покровителем воинов. А уже с XI века Архангела называют также хранителем Киева и Киевской земли.

В его честь князь Всеволод Ярославич в Выдубицком монастыре возвел Михайловский собор.А князь Святополк основал Михайловский Златоверхий монастырь.

"Фигура Архангела Михаила – элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997-98 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа Архангела, что установлен над Михайловским собором между его куполами.И тогда я мечтал, что скульптура Архангела обязательно должна быть на Владимирской горке. У собора. Мечты сбываются! Сегодня мы открываем очень хорошую – можно сказать – ювелирную скульптуру Архангела Михаила, венчающую новый фонтан!" – отметил Виталий Кличко.

Мэр поблагодарил художников, которые создали фонтан. А также меценатов, за средства которых была создана скульптура Архистратига Михаила. Город же финансировал установку чаши фонтана.

"Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто хочет, чтобы Киев был под охраной высших сил. А также – под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян – их здоровья, безопасности и комфорта в столицы! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан-оберег! Сюда будут идти киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день – 19 сентября – день воспоминания чуда Архистратига Михаила.И теперь Архангел отсюда будет оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Новая скульптурная композиция станет украшением парка kiev.klichko.org

О том, что новый фонтан станет оберегом для жителей столицы, заявил и ветеран АТО с позывным "Ирландец" Владимир Сергиевский.

"Сегодня великий день, и величественное событие. А завтра – это уже будет история. И наши дети и внуки будут гулять этим парком и смотреть на эту красивую скульптуру. С изображением Архангела Михаила наши собратья сейчас защищают нашу страну на востоке. Поэтому – спасибо всем, кто присоединился к этому событию", - подчеркнул Владимир Сергиевский.

В городской власти надеются, что новый фонтан станет новой визиткой города kiev.klichko.org

Символическим открытие такого фонтана назвал и начальник караула двенадцатой Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов.

"Хочу сказать от всех спасателей Киева. Наш город – очень большой. И потому чрезвычайные события происходят очень часто. Ребята ежедневно ликвидируют пожары и другие чрезвычайные ситуации, спасают жизни людей. Поэтому, я надеюсь, этот новый символ будет нас оберегать и помогать в нашей работе", - подчеркнул Руслан Черкасов.