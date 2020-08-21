Кличко сообщил об открытии Борщаговского путепровода

В Киеве полностью открыли проезд Борщаговским путепроводом.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко, рассказав детали ремонта моста. По его словам, во время работ пришлось сводить "фактически новый мост".

"Конструкция старика была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году, он не видел ремонта!" – отметил глава столицы.

Кличко сообщил об открытии проезда Борщаговским мостом. Facebook Виталия Кличко

Борщаговский мост в Киеве открыт для проезда. Facebook Виталия Кличко

"При обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе – обновили и подъезды к нему", – добавил Кличко.

Кличко сообщил детали ремонта Борщаговского моста. Facebook Виталия Кличко

В то же время глава столицы сообщил еще одну новость – об открытии прохода обновленным пешеходным мостом над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг". Кроме того, по его словам, завершается также капитальный ремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и на улице Николая Василенко.

Кличко показал отремонтированный Борщаговский путепровод. Facebook Виталия Кличко

В Киеве открыли проезд Борщаговским мостом. Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко сообщил, что Киев решил вопрос со скандальным строительством на улице Гончара. По его словам, высота здания не превысит допустимой нормы.