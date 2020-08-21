Кличко сообщил об открытии Борщаговского путепровода
В Киеве полностью открыли проезд Борщаговским путепроводом.
Об этом в своем Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко, рассказав детали ремонта моста. По его словам, во время работ пришлось сводить "фактически новый мост".
"Конструкция старика была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году, он не видел ремонта!" – отметил глава столицы.
"При обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе – обновили и подъезды к нему", – добавил Кличко.
В то же время глава столицы сообщил еще одну новость – об открытии прохода обновленным пешеходным мостом над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг". Кроме того, по его словам, завершается также капитальный ремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и на улице Николая Василенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко сообщил, что Киев решил вопрос со скандальным строительством на улице Гончара. По его словам, высота здания не превысит допустимой нормы.