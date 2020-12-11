Кличко сообщил, как будут учиться школьники после каникул

После зимних каникул, которые продлятся до 11 января, школьники Киева начнут обучение в дистанционном режиме.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что Департамент образования КГГА уже разработал план обучения.

"Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне", – сообщил он.

Учреждения же профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже – с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате – с 18 по 24 января.

"В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования, – отметил мэр. – Что касается детских садов – они будут работать в обычном режиме".

Как сообщал OBOZREVATEL, необходимость введения усиленных карантинных мероприятий с 8 января обусловлена прогнозами роста количества больных на COVID-19 и ожиданиям пика гриппоподобных заболеваний.