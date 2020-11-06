Кличко сохранил пост мэра Киева

Obozrevatel Кияни 15:37, 6.11.2020 Обновлено: 15:56, 6.11.2020

Виталий Кличко переизбран мэром Киева. Он победил уже в первом туре, набрав 50,52%.

Соответствующие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

"На выборах 25 октября Кличко поддержали 365161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании", – сказала глава горизбиркома Валентина Королькова на брифинге.

Новость обновляется

Комментировать
Кияни

Смотрите также

В Сумах подростки полгода насиловали первоклассника, но полиция молчала: новые детали скандала

Зеленский объявил о создании экономической Конституции Украины

Советница Трампа бурно помолилась за его победу над демонами и стала героиней мемов. Видео

В Киеве девушку без маски ногами вытолкали из трамвая. Видео

"Коля, бл*дь, где ты был?" Арахамия обматерил Тищенко в Раде