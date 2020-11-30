Кличко – Шмыгалю: COVID-19 расползается, почему больным нельзя в ведомственные больницы

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с вопросом о том, почему ведомственные медицинские учреждения столицы не принимают больных коронавирусом киевлян.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, отметив, что Минздрав проигнорировал все обращения городской власти.

"Как вы знаете, я неоднократно обращался к правительству и Министерству здравоохранения с просьбой предоставить возможность для лечения больных COVID-19 киевлян в ведомственных больницах и медучреждениях Академии медицинских наук Украины. Это, напомню, в общем 11000 коек и квалифицированный медперсонал. А мы до сих пор слышим о планах обустройства мобильных госпиталей", – подчеркнул Кличко.

Мэр также напомнил, что город самостоятельно подготовило более 4500 коек в коммунальных учреждениях для оказания помощи больным, из резервного фонда бюджета столицы выделено более 385 млн грн на борьбу с распространением вируса.

"Ситуация сложная. И сегодня самое главное – четкая логистика, план и слаженность действий всех ветвей власти и всех структур. А не только разговоры о локдауне. Потому что вирус стремительно расползается. Потому что госпитализированных все больше. И все меньше коек в больницах. И есть проблема с кислородом и другие вызовы. Нужно все эти вопросы решать", – отметил Кличко.

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