Украинцы должны помнить героев-чернобыльцев, которые защитили Украину и мир от смертельной угрозы. Киевская власть продолжает поддерживать ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Виталий Кличко

"Сегодня мы вспоминаем о страшной аварии мирового масштаба. И чтим память ликвидаторов, которые ценой собственного здоровья и жизни боролись с последствиями техногенной катастрофы, произошедшей 34 года назад в Чернобыле. Мы должны помнить героев, которые защитили нас от смертельной угрозы. И заботиться о тех, кто выжил, потеряв здоровье, свои дома, кто пострадал от этой трагедии", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Чернобыльская катастрофа коснулась и его семьи.

"Трагедия Чернобыля - и мое личное, потому что не обошла мою семью. Мой отец с первых дней участвовал в ликвидации аварии и ее последствий. Мы тогда об этом даже и не знали, потому что папа был военным. Позже все обернулось страшной болезнью, которая забрала его жизнь", - написал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столичная власть работает над обеспечением медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, продолжает предоставлять квартиры чернобыльцам, финансируя эту программу за средства городского бюджета.

"Отмечу также, что город вовремя выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян по программе" Забота. Навстречу киевлянам ". К тридцать четвёртой годовщине трагедии город предоставил одноразовую адресную социальную помощь 53 тысячам жителей столицы, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы", - сообщил Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 апреля 2020 года Украина отмечает 34 годовщину после аварии на ЧАЭС и чтит память ликвидаторов последствий катастрофы планетарного масштаба.