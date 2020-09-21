Кличко рассказал, сколько школ и детсадов в Киеве закрыты на карантин

На сегодня в Киеве пять школ и один детский сад закрыты на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди педагогов.

Как сообщил на брифинге 21 сентября мэр столицы Виталий Кличко, по одной школе закрыто в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице – 267 и 127 педагогов", – сказал Кличко.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города временно закрыты 15 групп, а один садик закрыт на карантин. Наполненность детей в детсадах – 50%.

"Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где обнаруживают больных детей или педагогов, – классы или школы отправляют на дистанционное обучение", – пояснил мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко подчеркнул, что в больницах Киева по состоянию на 21 сентября находится 1010 больных коронавирусом. 189 из них – в тяжелом состоянии.