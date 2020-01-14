Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что ему сделали операцию на ухе, о чем ранее сообщали местные СМИ.

Он отметил, что к врачу действительно обращался, но ничего "экстраординарного" мэру не делали.

"Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Да, в больнице я был. Да, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе", – написал Кличко на своей странице в Facebook , добавив соответствующие фото.

Кличко рассказал правду о "резонансной операции на ухе" Facebook \ Виталий Кличко

Мэр добавил, что сейчас проводит совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича, в результате чего 13 января кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza. По его словам, движение транспорта планируется возобновить на этой территории до завтрашнего вечера.

"Так что, здоровья всем! И психического в частности!", – добавил мэр.

Напомним, что 13 января в СМИ появилась информация о том, что столичный мэр Виталий Кличко в срочном порядке вернулся из Соединенных Штатов Америки в Киев. Причиной этого якобы стала температура тела мэра под 40 градусов. Сообщалось, что Кличко прямо с самолета обратился к отоларингологу с сильной болью в ухе и ему якобы сделали операцию.

Позже пресс-секретарь мера Оксана Зиновьева опровергла эту информацию.

Кличко рассказал правду о "резонансной операции на ухе" Facebook \ Виталий Кличко

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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