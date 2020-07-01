Кличко рассказал, почему в Киеве усилили карантин.

Мэр Киева Виталий Клычкв сообщил, что к усилению карантина в городе привело увеличение количества больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

По словам Кличко, их на сегодня 48. Об этом он сообщил на онлайн-брифинге по противодействию распространению COVID-19 в городе 1 июля.

"Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – сообщил Кличко.

Он также отметил, что не утихает и пневмония. С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов.

В то же время мэр города заверил: в случае необходимости, для второй волны приема больных в столице подготовили почти 800 коек в медицинских учреждениях.

"Больницы первой волны, рассчитанные почти на 900 коек, заполнены на 31 процент. Это 8 городских больниц и 2 родильных дома. Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирусом – еще 70 койкомест. А также места в специализированных медицинских учреждениях. Если понадобится, город подготовил около 800 коек в 7 больницах столицы. Но я очень не хочу, чтобы они понадобились. Поэтому еще раз подчеркиваю: все зависит от каждого из нас", – подчеркнул Кличко.

Он призвал киевлян не расслабляться и соблюдать противоэпидемические мероприятий.

Напомним, в Киеве с 1 июля согласно постановлению правительства принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий. Ввели следующие ограничения:

ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в частности кинотеатров) – до 22:00;

ограничено также организацию массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки почти вдвое выросло количество новых зараженных COVID-19.