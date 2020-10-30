Кличко рассказал, переведут ли все школы Киева на дистанционное обучение

Все школы в Киеве не будут переводить на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом, в пятницу, 29 октября. Кличко подчеркнул, что основная задача городской власти – сделать все для безопасности учебного процесса

"Кстати, специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса. И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и сады не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии", – отметил Кличко.

В целом, к обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы – из-за заболевания педагогов и учащихся.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября, коронавирусом в Киеве заразился 741 человек. В Киевской области зафиксировали 339 новых зараженных.