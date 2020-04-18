Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о реальной ситуации с загрязненностью воздуха в столице и объяснил ее причины. Об опасности и способах ей противодействовать Кличко написал на своей странице в Фейсбук.

"Друзья! Каждого из нас сейчас беспокоит то, что происходит с воздухом в столице. В последние дни в Киеве, Киевской и Житомирской областях наблюдается увеличение площадей пожаров - горят леса, травяные настилы. Суммарная площадь пожаров в 2 областях сегодня составляет уже почти 3000 га. При этом, роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления в столицу", – отметил Кличко.

В то же время мэр Киева успокоил тех, кто беспокоился о возможном увеличении радиации из-за пожаров в Чернобыльской зоне – и рассказал о другой опасности.

"Радиационный фон в столице и области – в пределах нормы. Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма – 0,030мР/ч), в Киевской области 0,014 мР/час (норма – 0,030 мР/час). Но в воздухе столице зафиксировано продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота - превышен ", - написал Кличко.

Он привел данные автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, расположенная в Голосеевском районе столицы: по состоянию на утро 18 апреля она зафиксировала колебания монооксида углерода и превышение предельно допустимой концентрации в 0,5 раза.

"Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелко дисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", - предостерег Кличко.

По словам мэра Киева, только за последние сутки в столице зафиксировано 30 пожаров. Часть из них - в экосистемах столицы. Трава горела на 4 участках общей площадью 1,3 га: Деснянский район - 700 м²; Голосеевский район - 500 м²; Дарницкий район - 50 м²; Святошинский район - 50 м². Сейчас все возгорания ликвидированы.

"Продолжаются пожары в экосистемах Киевской области - на 33 участках площадью 26,8615 га. Горят торфяники в Обуховском районе (с. Безрадичи) - 0,4 га, в Вышгородском районе (с. Нижняя Дубечня) - 0,2 га. Значительную часть дыма, который загрязняет воздух, доносит из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылает 2700 га", - объяснил причины задымленности в столице Кличко.

Остановился мэр Киева также на ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

"В зоне отчуждения между тем наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины на участках, пройденных огнем. Активных очагов пока не зафиксировано. Более тысячи спасателей киевского гарнизона задействованы для оперативного реагирования на пожары, а также в работах по ликвидации пожаров в Киевской области, зоне отчуждения и в Житомирской области. Спасибо пожарным и спасателям за их сложную и опасную работу! А каждого жителя нашего города прошу оставаться дома и не открывать окна! " – призвал Кличко.

Киевский городской голова также сообщил, что улицах города работает поливочно-моечная спецтехника.