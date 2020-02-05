Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

К концу этого года власти в Киеве планируют построить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой окружной.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время проверки работ на улице Богатырской. Он отметил, что уже в апреле этого года откроют движение под путепроводом, который строят. А также начнут работы по строительству нового участка Большой окружной.

"Я поставил задачу в сжатые сроки построить новую часть дороги от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. Это чуть больше одного километра. Потому мы продолжаем строительство Большой окружной дороги вокруг столицы. И наша главная задача – уменьшить транспортную нагрузку на центральные улицы города. чтобы транзитные авто не ехали центральными магистралями столицы", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org

На улице Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и съезды с моста. Также устроено асфальтобетонное покрытие основного проезда – "Вышгород-Киев".

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Работы, возможные по технологии, продолжаются и в зимний период. Также частично выполнены работы по строительству путепровода через железную дорогу – строители фактически смонтировали каркас объекта. Частично устроили насыпь земляного полотна от улицы Семьи Кульженко, а также туннельную часть подземного пешеходного перехода.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Планам по строительству этого участка – уже почти 20 лет. Впрочем, реализацию этого проекта начали именно мы. После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам. Потому что все понимают, что Киев – большой транзитный город. Поэтому, наряду с ремонтом магистралей в самом городе, мы должны заботиться и о транспортных развязках вокруг столицы", – подчеркнул мэр столицы.

kiev.klichko.org

Кличко также напомнил, что до конца этого года планируют открыть автомобильное движение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. Это также должно улучшить ситуацию на дорогах столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко рассказал, что строители установили первые балки для будущей части Подольско-Воскресенского мостового перехода над Русановским озером.

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