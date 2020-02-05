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7 февраля • обновлено в 07:58
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Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

2.9т
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К концу этого года власти в Киеве планируют построить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой окружной.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время проверки работ на улице Богатырской. Он отметил, что уже в апреле этого года откроют движение под путепроводом, который строят. А также начнут работы по строительству нового участка Большой окружной.

"Я поставил задачу в сжатые сроки построить новую часть дороги от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. Это чуть больше одного километра. Потому мы продолжаем строительство Большой окружной дороги вокруг столицы. И наша главная задача – уменьшить транспортную нагрузку на центральные улицы города. чтобы транзитные авто не ехали центральными магистралями столицы", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

kiev.klichko.org

На улице Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и съезды с моста. Также устроено асфальтобетонное покрытие основного проезда – "Вышгород-Киев".

Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

kiev.klichko.org

Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

kiev.klichko.org

Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

kiev.klichko.org

Работы, возможные по технологии, продолжаются и в зимний период. Также частично выполнены работы по строительству путепровода через железную дорогу – строители фактически смонтировали каркас объекта. Частично устроили насыпь земляного полотна от улицы Семьи Кульженко, а также туннельную часть подземного пешеходного перехода.

Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

kiev.klichko.org

Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

kiev.klichko.org

"Планам по строительству этого участка – уже почти 20 лет. Впрочем, реализацию этого проекта начали именно мы. После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам. Потому что все понимают, что Киев – большой транзитный город. Поэтому, наряду с ремонтом магистралей в самом городе, мы должны заботиться и о транспортных развязках вокруг столицы", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко рассказал, когда закончится строительство развязки на Богатырской

kiev.klichko.org

Кличко также напомнил, что до конца этого года планируют открыть автомобильное движение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. Это также должно улучшить ситуацию на дорогах столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко рассказал, что строители установили первые балки для будущей части Подольско-Воскресенского мостового перехода над Русановским озером.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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