Кличко рассказал, когда откроют метро на Троещину и Шулявский мост

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство новой ветки метро на Троещину начнется после того, как будет достроен Подольско-Воскресенский мост и им откроют движение автотранспорта.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина-24". По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы новым мостом планируют до конца этого года.

"Я уже проезжал по мосту, когда проверял, как там идут работы. И могу сказать, что до конца этого года мы откроем автомобильное сообщение ним. Метро на Троещину – это вопрос ближайших 4-5 лет", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что в этом году на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода выделят почти 3 миллиарда гривен из городского бюджета.

Вместе с тем, он отметил, что Шулявский путепровод планируют полностью достроить до начала лета. Однако, по его словам до сих пор не решена проблема с демонтажем пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с моста. И Фонд госимущества требует за цех столицы 700 миллионов гривен.

"Сам завод "Большевик" должен городу больше 200 миллионов уплаты за землю. Что же делает Фонд госимущества? Там говорят, что город может его приобрести за 700 миллионов. Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги?" – подчеркнул Кличко.

По его убеждению, такой подход – это ограбление жителей Киева.

"Если Фонд госимущества не передаст на баланс города пятый цех, я буду обращаться к киевлянам тоже давить на эту структуру. Для нас главное – вовремя завершить важный инфраструктурный объект, который улучшит трафик в городе", – заявил мэр столицы.

также Кличко отметил необходимость ремонта киевских мостов, большинство из них находятся в предаварийному состоянии.

"Представьте, сколько средств нужно городу! Несмотря на то, что за последние несколько лет мы в несколько раз увеличили бюджет города, нам средств не хватает. В столице государство забирает 60 процентов НДФЛ. А нам срочно нужно отремонтировать и мост Патона, и Северный мост. Нам нужно взять на баланс города и достроить Дарницкий мост. Планов очень много. Но на все нужны большие средства", – подчеркнул мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этого года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

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