Кличко рассказал, как в Киеве наказывают заведения, нарушающие карантин

В Киеве за последний месяц составили 130 протоколов о нарушении заведениями города противоэпидемических правил во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 22 октября, отвечая на вопросы, полученные от СМИ. По его словам, в Киеве организовали группы контроля из сотрудников Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны, полиции, районных управлений торговли и благоустройства.

Они проверяют соблюдение правил кафе, ресторанами, развлекательными и торговыми заведениями столицы.

"Только за этот месяц провели 778 проверок. Составили 130 протоколов о нарушении противоэпидемических правил", – сообщил Кличко.

Он также призвал киевлян не быть легкомысленными и не игнорировать угрозу. Не подвергать себя опасности и не участвовать в массовых мероприятиях.

"После проведения массовых мероприятий или концертов с участием тысяч людей уже за две-три недели мы фиксируем рост количества новых больных", – подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что контроль за соблюдением ограничительных мероприятий осуществляет Национальная полиция. Эти функции, еще в начале карантина, в марте, были возложены на правоохранителей решением Кабинета министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 21 октября, коронавирусом в Киеве заразилась 631 человек, что стало рекордом за суточным приростом.