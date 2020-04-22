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22 апреля • обновлено в 13:19
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Кличко рассказал, как строят метро на Виноградарь во время карантина

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Работы по строительству метро на Виноградарь в Киеве продолжаются по графику, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ о возможной отсрочке открытия двух новых станций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев", – отметил мэр столицы.

Кличко рассказал, как строят метро на Виноградарь во время карантина

Сегодня работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках.

Представители "Киевметростроя" отмечают, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 две новых станции метро на Виноградарь были открыты.

"Напомню, эти станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя новыми станциями будет 3,7 километров. Я собираюсь еще раз наведаться на строительство в ближайшие дни. С проверкой", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко показал, как идут работы по строительству метро на Виноградарь. В частности, как специалисты собирают проходческий комплекс для прокладки тоннеля под новые станции.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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