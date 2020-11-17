Кличко рассказал, как Киев будет бороться со снегом

Киеве может одновременно привлечь для уборки улиц от снега 544 единицы спецтехники.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, обнародовав также видео, как уже дежурят дорожные службы (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Кроме того, в случае продолжительных снегопадов и чрезвычайных ситуаций, "Киевавтодор" заключил договоры на привлечение 134 единиц техники коммерческих организаций", – сообщил мэр.

Он отметил, что специалисты "Киеавтодора" уже начали обработку мостов и путепроводов противогололедными средствами.

"Кстати, прошлогодняя теплая зима позволила сэкономить большую часть противогололедных материалов. Всего в солехранилищах сегодня – более 46000 тонн соли и более 35000 тонн песка", – уточнил он.

Также столичные дорожники имеют собственную систему мониторинга погодных условий – 5 специализированных дорожных метеостанций размещены на въездах в столицу.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".