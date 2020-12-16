Кличко рассказал, будут ли работать маршрутки и метро во время локдауна в Киеве
Во время локдауна, запланированного в Украине с 8 до 24 января, общественный транспорт Киева будет работать.
Об этом заявил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга. Ограничения будут касаться только количества пассажиров, в том числе в маршрутных такси, подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Пассажиров можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех придерживаться этого правила. А также обязательно надевать маску в общественном транспорте. И во время карантина пользуйтесь транспортом только по необходимости", – подчеркнул он.
Мэр столицы в очередной раз напомнил жителям, что, по информации специалистов, почти 30% заражения коронавирусом происходит именно в общественном транспорте.
Он отметил, что на столичные маршруты ежедневно выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев, весь коммунальный транспорт перед выходом проходит процедуру дезинфекции.
Метрополитен во время локдауна будет работать в штатном режиме, такое решение принял Кабмин.
О порядке работы транспорта в Украине во время усиления карантинных мероприятий в январе 2021 ранее рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения по количеству мест для сидения.
Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. Но во время путешествий за границу стоит проверять условия въезда/выезда, установленные для украинцев, сказал министр.
Что такое локдаун и чем он отличается от карантина?
Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны.
В то же время карантин – это ограничения для населения, призванные остановить темпы распространения вируса, но без существенного влияния на привычный ритм жизни.
Когда введут локдаун в Украине и что это значит?
Локдаун или "карантин зимних каникул" введут с 8 до 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право ввести ограничения безотлагательно, если будет резкий рост количества больных.
Усиленный карантин предусматривает запрет работы:
кафе, баров, ресторанов (кроме тех, что работают на вынос, а также доставки и общепита в аэропортах);
магазинов непродовольственных товаров;
кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
торгово-развлекательных центров;
проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.
В то же время будут работать:
продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;
соответственно, будет разрешена торговля пищевыми продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;
салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.
Общественный транспорт продолжит работать с ограничениями "оранжевой" зоны.
В новогоднюю ночь заведениям общественного питания позволили работать до 01:00 вместо 23:00.
Карантин и режим ЧС в Украине правительство продолжило до 28 февраля 2021 года.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.
Их принял Кабинет министров Украины, касаются они работы учебных заведений, предприятий общественного питания, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий.