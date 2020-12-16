Кличко рассказал, будут ли работать маршрутки и метро во время локдауна в Киеве

Во время локдауна, запланированного в Украине с 8 до 24 января, общественный транспорт Киева будет работать.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга. Ограничения будут касаться только количества пассажиров, в том числе в маршрутных такси, подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пассажиров можно перевозить в количестве мест для сидения. Поэтому прошу всех придерживаться этого правила. А также обязательно надевать маску в общественном транспорте. И во время карантина пользуйтесь транспортом только по необходимости", – подчеркнул он.

Мэр столицы в очередной раз напомнил жителям, что, по информации специалистов, почти 30% заражения коронавирусом происходит именно в общественном транспорте.

Он отметил, что на столичные маршруты ежедневно выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев, весь коммунальный транспорт перед выходом проходит процедуру дезинфекции.

Метрополитен во время локдауна будет работать в штатном режиме, такое решение принял Кабмин.

О порядке работы транспорта в Украине во время усиления карантинных мероприятий в январе 2021 ранее рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения по количеству мест для сидения.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. Но во время путешествий за границу стоит проверять условия въезда/выезда, установленные для украинцев, сказал министр.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны.

В то же время карантин – это ограничения для населения, призванные остановить темпы распространения вируса, но без существенного влияния на привычный ритм жизни.

Локдаун или "карантин зимних каникул" введут с 8 до 24 января 2021 года. В то же время Кабмин оставил за собой право ввести ограничения безотлагательно, если будет резкий рост количества больных.

Усиленный карантин предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме тех, что работают на вынос, а также доставки и общепита в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля пищевыми продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.

Общественный транспорт продолжит работать с ограничениями "оранжевой" зоны.

В новогоднюю ночь заведениям общественного питания позволили работать до 01:00 вместо 23:00.

Карантин и режим ЧС в Украине правительство продолжило до 28 февраля 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что с 19 декабря 2020 года по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.

Их принял Кабинет министров Украины, касаются они работы учебных заведений, предприятий общественного питания, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий.