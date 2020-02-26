Бетоном уже залили: Кличко рассказал, когда отремонтируют путепроводы на Богатырской

К концу мая "Киевавтодор" планирует полностью завершить ремонт путепроводов на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской с проспектом Степана Бандеры.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко. Также он опубликовал видео о том, как идет ремонт этих объектов. Он рассказал, что, по словам экспертов, ремонт путепроводов начали очень вовремя, потому что при обследовании объектов обнаружили, что опоры мостов были в аварийном состоянии.

"На днях на обоих путепроводах осуществили бетонирования межбалочных стыков. Также продолжается процесс армирования и заливки бетоном новых основных плит. Это важная операция, после которой можно начинать обустройство нового асфальнобетонного покрытия автомобильных полос в направлении станции метро "Почайна". Как только ими откроют движение, начнут ремонт второй части на обеих путепроводах. Параллельно на этих объектах продолжается замена бордюрных камней и всех коммуникаций. Устанавливают и новое уличное освещение", – написал мэр Киева.

Он также отметил, что несмотря на теплую погоду, специалисты "Киеавтодора" раньше, чем планировалось начали ремонт еще на нескольких улицах и транспортной развязки.

"Нынешняя зима подарила нам возможность начать дорожный сезон намного раньше, чем планировали. Так на проспекте Степана Бандеры начали обустройство новых тротуаров и велодорожек. Также продолжаются работы на улице Довбуша и на Броварском проспекте. Работают специалисты "Киевавтодора" и на Борщаговском путепроводе. Начали средние ремонты на улицах Тростянецкой, Быкова, Ушакова", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шлихтеривского канализационного коллектора, обслуживающего жилые массивы левого берега столицы.

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