Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шлихтеривского канализационного коллектора, обслуживающего жилые массивы левого берега столицы.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы мэра Киева. Кличко отметил, что одна из первоочередных задач, которые сейчас решает власть города, – это замена изношенных коммуникаций.

"К сожалению, этим вопросом десятилетиями никто не занимался. Сейчас мы находимся на территории, где идет реконструкция Шлихтеривского канализационного коллектора. Это один из старейших коллекторов левобережной части Киева. Его ввели в эксплуатацию 55 лет назад. Он обеспечивает водоотвод жилых массивов Левобережный, Русановка и Березняки", – сказал мэр столицы.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

По его словам, за более полвека коллектор устарел. При том, что количество людей, проживающих на левом берегу столицы, стремительно увеличивается. Поэтому власти решили осуществить реконструкцию коллектора.

После завершения работ он будет обслуживать дома, где живет близко 10 тысяч человек. Также обновление коллектора позволит повысить надежность транспортировки сточной воды, обезопасит прилегающую территорию от возможных техногенных последствий.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Часть подготовительных работ здесь провели. Уже заменили участок протяженностью около одного километра. И вскоре приступят к основной части реконструкции. В 2021 году мы планируем запустить в эксплуатацию абсолютно новый коллектор. Новые коммуникации имеют антикоррозионную защиту и служить, по словам специалистов, около 100 лет", – добавил Кличко.

Общая протяженность коллектора после завершения всех работ составит 4 279 метров. Общая стоимость работ – более 600 миллионов. В настоящее время город уже выделил почти 150 миллионов.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этого года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

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