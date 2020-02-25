Главная Новости
25 февраля • обновлено в 14:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

926
Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции Шлихтеривского канализационного коллектора, обслуживающего жилые массивы левого берега столицы.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы мэра Киева. Кличко отметил, что одна из первоочередных задач, которые сейчас решает власть города, – это замена изношенных коммуникаций.

"К сожалению, этим вопросом десятилетиями никто не занимался. Сейчас мы находимся на территории, где идет реконструкция Шлихтеривского канализационного коллектора. Это один из старейших коллекторов левобережной части Киева. Его ввели в эксплуатацию 55 лет назад. Он обеспечивает водоотвод жилых массивов Левобережный, Русановка и Березняки", – сказал мэр столицы.

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

По его словам, за более полвека коллектор устарел. При том, что количество людей, проживающих на левом берегу столицы, стремительно увеличивается. Поэтому власти решили осуществить реконструкцию коллектора.

После завершения работ он будет обслуживать дома, где живет близко 10 тысяч человек. Также обновление коллектора позволит повысить надежность транспортировки сточной воды, обезопасит прилегающую территорию от возможных техногенных последствий.

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

"Часть подготовительных работ здесь провели. Уже заменили участок протяженностью около одного километра. И вскоре приступят к основной части реконструкции. В 2021 году мы планируем запустить в эксплуатацию абсолютно новый коллектор. Новые коммуникации имеют антикоррозионную защиту и служить, по словам специалистов, около 100 лет", – добавил Кличко.

Общая протяженность коллектора после завершения всех работ составит 4 279 метров. Общая стоимость работ – более 600 миллионов. В настоящее время город уже выделил почти 150 миллионов.

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Кличко проверил ремонт коллектора на левом берегу

kiev.klichko.org

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этого года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Глеб Иванов
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
А как он в этой трубе поместился?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он уже проверял помнится вашу новую "стекляшку") На след день треснула)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги