Кличко проверил больницу для COVID-19 в Киеве: все кровати – заполнены

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как оказывают помощь больным коронавирусом в столичной больнице № 6.

Об этом он сообщил во время онлайн пресс-конференции 16 октября и показал видео, которое снял в медучреждении. Мэр отметил, что это одна из опорных больниц, где принимают больных COVID-19 (чтоб осмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам Кличко, город с весны этого года выделил этой больнице 28,5 миллионов гривен. За эти средства были закуплены медикаменты, семь аппаратов ИВЛ среднего класса и два портативных аппарата, необходимые защитные средства и костюмы.

Кличко проверил больницу №6 в Киеве kiev.klichko.org

"Я продолжаю проверять больницы столицы, где оказывают помощь больным коронавирусом. Вчера вечером, без предупреждения посетил Киевскую городскую больницу №6. Это – одна из опорных больниц, где принимают больных COVID-19 с марта этого года. А в прошлом месяце на базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек. В том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях", – сказал Кличко.

Это одно из опорных медучреждений, где принимают больных коронавирусом kiev.klichko.org

На базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения kiev.klichko.org

Он отметил, что на сегодня в больнице № 6 все кровати для больных коронавирусом – заполнены.

"Именно на базе больницы №6 мы планируем оборудовать новую лабораторию, где будут делать ПЦР-тесты. Ибо мы понимаем, что сегодня необходимо увеличивать количество тестирований. Чтобы оперативно выявлять инфицированных и предотвращать дальнейшее распространение вируса", – подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что показатель тестирования в Киеве – самый высокий в Украине и составляет сегодня более 300 тестов на 100 тысяч жителей. Всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 155 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА – на выявление антител – сделали более 27,5 тысяч тестов.

Все кровати в больнице №6 заполнены kiev.klichko.org

Кличко проверил больницу №6 в Киеве kiev.klichko.org

Исследуют образцы также в частных и государственных клиниках Киева.

С начала пандемии работают в городе и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 934 образцов. А всего с начала своей работы – почти 99 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за последние сутки, 15 сентября, диагноз коронавирус подтвердили еще у 455 человек. Так, город опять оказался в лидерах среди всех регионов по количеству заражений, выявленных за прошедшие сутки.