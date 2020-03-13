Кличко призвал закрыть авиасообщение со странами, где есть коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству аэропорта "Борисполь" закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

Об этом говорится в сайте пресс-службы мэра. По его словам, аэропорты – один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей.

"Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине. Аэропорты – ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей", – отметил Кличко.

Виталий Кличко

Мэр отметил, что прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом.

Он также напомнил, что с 12 марта в столице ввели ограничительные меры для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирус. Также город закупил 5000 экспресс-тестов, которые помогут врачам быстро диагностировать заболевания у пациентов.

"Тесты мы будем покупать еще. Также я поручил коммунальному предприятию "Фармация" обеспечить коммунальные аптеки антисептиками и средствами личной гигиены в необходимом количестве", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко поблагодарил киевлян и ответственный бизнес, которые отреагировали на противоэпидемические ограничения, введенные городом, чтобы обезопасить жителей столицы от возможного инфицирования коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!