Кличко призвал депутатов Киевсовета в сжатые сроки принять бюджет-2021

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов городского совета принять к рассмотрению проект бюджета столицы на следующий год.

Об этом он заявил во время открытия заседания Киевсовета в понедельник, 14 декабря. Мэр отметил, что смету нужно принять в сжатые сроки.

"У нас осталась фактически две недели. Поэтому я прошу всех ответственно отнестись к своим обязанностям перед киевлянами и эффективно работать. Потому что от этого зависит, какую смету мы примем. Как будет жить и развиваться столица в следующем году", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что более пяти лет бюджет Киева является открытым и прозрачным. Любой в режиме онлайн может посмотреть, сколько поступлений получает город и на какие расходы идут деньги общины. От конкретного ЖЭКа или детского сада до отдельных коммунальных предприятий.

Закупки через систему ProZorro столица тоже ввела первой, подчеркнул мэр. И эта информация тоже открыта и с ней всегда можно ознакомиться.

"Поэтому давайте работать без политики и популизма. И доработаем и примем бюджет, оптимальный в этой сложной ситуации. Ибо мы видим падение экономики, как еле выживает бизнес. А это все – поступления, которые мы недополучаем в бюджет города. Поэтому надо сосредоточиться на главных направлениях и статьях. Чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы и ее дальнейшее развитие. А сделано для этого уже немало", – сказал Кличко.