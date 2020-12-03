Кличко призвал депутатов Киевсовета объединиться для эффективной работы на благо киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко отметил необходимость сплотить все политические силы, которые люди выбрали в Киевсовет IX созыва, эффективно работать и оперативно принимать важные для столицы и киевлян решения.

Во время открытия заседания новоизбранного Киевского городского совета Кличко отметил, что для дальнейшей работы учреждения, депутатам нужно избрать руководство Киевсовета, исполнительного органа, сформировать комиссии городского совета.

"Мы, как я говорил ранее, должны все объединиться и работать ради киевлян и развития столицы. И я готов повторять это как мантру, пока мы так не сделаем. Не нужно таскать одеяло, ссориться ставить друг другу ультиматумы, ибо что мы имеем по составу депутатов? Две политические силы – "УДАР" и "Европейская солидарность" – получили наивысшую поддержку киевлян и имеют наибольшие фракции – по 31 голосу в Киевсовете. Поэтому являются фактически ядром новоизбранного Киевсовета. И я, понимая свою ответственность, должен сплотить все политические силы, которых люди избрали в Киевсовет", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что за ситуацию в городе ответственны и мэр, и каждый из депутатов перед своими избирателями. И призвал депутатов помнить об этом.

"Подчеркну: сегодня – не время для деструктива. Слишком сложная ситуация и в стране, и в столице. Нам нужно, чтобы экономика города не обвалилась. Нужно защищать здоровье и жизнь киевлян. Работать, чтобы делать их жизнь более комфортной. Поэтому призываю всех руководствоваться единственной амбицией – показать, что мы способны быть эффективными, и воплощать жизненно важные для столицы дела. Вместе! Иначе проигрывают все. А люди будут разочарованы", – сказал Кличко.

Он напомнил, что Киевсовет VIII созыва был признан эффективным не только по украинским, но и по международным рейтингам. Поэтому призвал депутатов не потерять соответствующих достижений и имиджа городского совета.

"Об организации нашей работы и формирования руководящих органов. Я предлагаю на должность секретаря Киевсовета поддержать кандидатуру представителя "УДАРа" Владимира Бондаренко, который сразу займется коммуникацией с фракциями и депутатами. Потому нужно как можно быстрее формировать комиссии Киевсовета и начинать работать! Предложения по своей работе в комиссиях депутаты подали", – подчеркнул Кличко.

Неотложными и жизненно важными для города вопросами, которые надо принять оперативно, мэр, в частности, назвал бюджет столицы на следующий год, помощь бизнесу – продление льгот для предпринимателей, обеспечение работы медицинской сферы.

"Поэтому давайте решать все проблемы конструктивно и без эмоций, без ультиматумов. Потому что еще раз скажу: людям неинтересны разборки и кулуарщины. Работаем открыто, эффективно и показываем киевлянам конкретные дела и конкретные проекты!" – подчеркнул Кличко.