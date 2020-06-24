Кличко представил проекты решений Киевсовета по Протасовому Яру

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подготовил проекты решений Киевсовета по Протасовому яру.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В частности, по словам мэра, цель документов – в значительном объеме решить правовые проблемы Протасова яра, которые накапливались два десятилетия и наличие которых делает невозможным создание парка на всех 30-ти гектарах Протасова яра, каким он был с 1966 года.

Первый из документов – проект решения Киевсовета "О заявлении Киевского городского совета по ситуации с намерениями застройки территории Протасова яра" – декларативный, но крайне важный для общества Протасова яра. В случае его принятия Киевсоветом, запустится процесс создания регионального ландшафтного парка в Протасовом яру.

Кроме того, Киевсовет впервые официально признает, что никогда не согласовывал аренду земли для ООО "Бора" после 2017 года, а договор аренды от 2012 года является самовольно заключенным тогдашним мэром Леонидом Черновецким, без соответствующих на это полномочий.

Второй: проект решения Киевсовета "О возвращении статуса территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха Протасов Яр в Соломенском районе г. Киева".

Этот проект, в случае его принятия Киевсоветом, согласовывает статус данного земельного участка с проектом Генерального плана Киева-2025.

Представители Генплана уже пообещали, что в случае соответствующего решения, возможно вернуть Протасовом яру статус зеленой зоны (сейчас весь парк в проект Генплана 2025 обозначен как жилая застройка). Также этот проект решает ряд правовых вопросов статуса земли, необходимых для создания на ней объекта природно-заповедного фонда.

Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко заявил, что вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте и урегулирования компенсации коммунальным перевозчикам должен решить Кабинет министров.