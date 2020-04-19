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19 апреля • обновлено в 09:54
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Кличко поздравил украинцев с Пасхой

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с праздником Воскресения Христова. Видеоролик с приветствием Кличко разместил на своей странице в Facebook.

В видео глава столицы вспомнил, каким был этот праздник в предыдущие годы и призвал всех в этом году отпраздновать его дома, вместе с родными людьми.

"Друзья! В этом году Пасха будет не такой, как всегда. К сожалению... Я вспоминаю, как это было в прошлом году, два, три года назад... Да, мы были радостными. Готовились праздновать. Ходили в церковь, принимали гостей, гуляли по городу. В этом году это будет праздник в узком семейном кругу. Только с близкими людьми. Ибо так – безопасно и так сегодня правильно", - отметил Кличко.

"Проведите светлый праздник Воскресения Господня с семьей дома. Вера – она всегда с нами. Где бы мы ни были. А благочестие – в поступках, добрых делах и светлых мыслях. Я желаю вам мира и душевного покоя! Мы все преодолеем! Берегите себя и своих родных! Христос Воскрес! Добро всегда побеждает! ", –добавил он.

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Темы
Карантин в Украине Пасха
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
карантин
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