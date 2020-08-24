Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости: опубликовано яркое видео

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. На странице политика в Фейсбук опубликовано яркое видео с приветствием.

"Независимость и свобода завоевываются в борьбе. Ценой единения и усилий многих людей. Ценой потери и побед. Украинцы доказали, что способны бороться и побеждать! И мы все преодолеем, потому что любим свою страну, меняем ее, делаем успешной европейской страной. С Днем независимости ! Слава Украине!" – отметил Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр столицы Кличко на Певческом поле поднял самый большой в Украине флаг : высота флагштока – около 90 метров, а размеры полотнища – 16 на 24 метра. Так в столице отметили День флага.

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