Мэр Киева Виталий Кличко поздравил медиков с профессиональным праздником и вручил им символические подарки - боксерские перчатки. Об этом Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. И опубликовал видео встречи с медицинскими работниками.

Кличко поздравил медиков с праздником и подарил им боксерские перчатки klichko.org

"Друзья! В эти выходные медики, которых сегодня можно назвать бойцами на передовой, отмечают свой профессиональный праздник! В последние месяцы мы не можем собираться большими коллективами из-за карантина, поэтому имел возможность поздравить одних из лучших. И вручил им, как настоящим чемпионам в своей профессии, символические подарки - боксерские перчатки", - отметил Кличко в заметке к видео.

Кличко поздравил медиков с праздником и подарил им боксерские перчатки klichko.org

Он поблагодарил всех медиковм - врачей, медсестер, младший медицинский персонал - и заметил, что они являются настоящими ангелами-хранителями, ведь спасают здоровье и жизни людей.

Кличко поздравил медиков с праздником и подарил им боксерские перчатки klichko.org

Кличко поздравил медиков с праздником и подарил им боксерские перчатки klichko.org

Кличко поздравил медиков с праздником и подарил им боксерские перчатки klichko.org

"Пандемия и ситуация, в которой мы живем последние месяцы, показали, насколько важна командная работа. Потому что только вместе и слаженно мы сможем преодолеть те вызовы, которые стоят перед Украиной и миром. Я благодарю за вашу ежедневную работу, за ваше большое сердце и преданность профессии и людям! Киевляне благодарны вам и ценят ваш труд. А городские власти – в одной команде с вами. И делают все возможное, чтобы вас поддерживать!", - отметил Виталий Кличко.

Кличко поздравил медиков с праздником и подарил им боксерские перчатки klichko.org

Встреча с медиками состоялась на территории Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, на улице Богдана Хмельницкого.