Кличко получил поздравление от своего друга – канцлера. Видео
Мэр Киева Виталий Кличко получил поздравление с победой на выборах от своего друга – канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).
Также мэр выразил благодарность за поздравления мэрам Праги, Братиславы, Афин, Кракова, Познани, Флоренции, Тампере, Чикаго, Анкары, Рио-де-Жанейро, Стамбула и Киото.
"Спасибо всем нашим друзьям и партнерам, которые поддерживают Киев и Украину!" – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко победил на местных выборах и сохранил пост мэра Киева.