Кличко получил поздравление от своего друга – канцлера. Видео

Глеб Иванов Кияни 14:26, 19.11.2020 Обновлено: 14:44, 19.11.2020

Мэр Киева Виталий Кличко получил поздравление с победой на выборах от своего друга – канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Также мэр выразил благодарность за поздравления мэрам Праги, Братиславы, Афин, Кракова, Познани, Флоренции, Тампере, Чикаго, Анкары, Рио-де-Жанейро, Стамбула и Киото.

"Спасибо всем нашим друзьям и партнерам, которые поддерживают Киев и Украину!" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко победил на местных выборах и сохранил пост мэра Киева.

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Кияни

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