Кличко показал строительство Подольско-Воскресенского моста: опоры уже готовы. Видео

В Киеве продолжаются работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. В частности, не останавливается процесс установления арочной конструкции моста в проектное положение.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и обнародовал видео о том, что происходит на строительстве моста (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам Кличко, специалисты постоянно контролируют нагрузки на ванты, которые держат конструкцию. А в направлении Троещины уже готовы опоры для будущих прогонов моста.

Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве

Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве

"Также продолжается процесс бетонирования проезжей части на Русановских садах. Там, кстати, параллельно бетонируют основу для будущей линии метрополитена. А со стороны Подола мы начинаем важный этап – установление многотонных прогонов в сторону улиц Верхний и Нижний валы. Для этого собрали понтонную платформу. На ней уже смонтировали мощные домкраты, с помощью которых установят металлические конструкции моста", – отметил Кличко.