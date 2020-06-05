Кличко показал строительство Подольско-Воскресенького моста. Видео

Глеб Иванов Кияни 13:35, 5.06.2020 Обновлено: 13:36, 5.06.2020

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается. Там уже начали устанавливать ванты на арочную конструкцию моста для стабилизации и прочности сооружения.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ. Кличко рассказал, что выезжал проверить, как идут работы на объекте. А также пригласил на экскурсию министра финансов Украины Сергея Марченко. Также мэр показал видео о том, какие работы ведутся сегодня на мосту (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Уже установили 8 крупных тросов. Их, напомню, город приобрел у немецкой компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов. Отмечу, что Подольско-Воскресенский – самый арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро – на нижнем ярусе. Проложат также и трубопровод", – сообщил мэр.

По его словам, сегодня на мосту идет процесс подготовки пешеходной части, которая будет проходить под аркой. Там устанавливают специальное ограждение. Продолжаются и работы по сооружению порталов для будущих станций метро.

kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org

Параллельно собирают большие металлические конструкции, которые станут основой части моста в направлении Подола. И уже скоро, с помощью супердомкратов и мощных кранов их установят на опоры.

kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org

"Не прекращают работы и в направлении Троещины. Там заканчивают бетонирование проезжей части над Русановскими садами. Также уже установили опоры над железнодорожным проездом. Дальше – делать съезд с моста на левом берегу. Мы делаем все и настроены в конце этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостом. Но начать строительство новой ветки метро – на Троещину", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
kiev.klichko.org
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Кияни

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