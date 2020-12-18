Кличко показал смешное видео, как украшает елку в Киевсовете

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новое видео, где в шутливой манере украшает новогоднюю елку на рабочем месте в Киевском городском совете.

Ролик появился на странице главы города в социальной сети TikTok в пятницу, 18 декабря. Видео сопровождалось популярной песней "Jingle Bell Rock" Бобби Хелмса (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Когда живешь на работе", – коротко подписал ролик Кличко. Первой игрушкой, которую мэр повесил на елку, была игрушка в виде боксерских перчаток.

Также мэр Киева снял с елки и одел на себя кепку с острым козырьком, которая ранее стала предметом мемов и шуток в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко показал смешное видео, как работал с загипсованной ногой. На нем мэр в гипсе посещает заседания Киевсовета на костылях и с их помощью получает канцелярию, чтобы подписать документы.