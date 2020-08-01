Кличко показал смешное видео, как работал с загипсованной ногой

Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на травмированную ногу, всю прошлую неделю работал в обычном рабочем графике.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, обнародовав короткое видео. На нем мэр в гипсе посещает заседания Киевсовета на костылях и с их помощью дотягивается к канцелярии, чтобы подписать документы.

Напомним, в начале недели Кличко надорвал ахиллово сухожилие – сказалась старая спортивная травма.

"Друзья! Чем занимался на этой рабочей недели? Работал в обычном графике, но пришлось немного привыкать к другому способу передвижения. Но мне не привыкать к трудностям и вызовам. Все преодолеем!", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал на видео, как травма ноги "помогает" ему в работе. Соответствующий забавный ролик он разместил на своей странице в TikTok.