Кличко показал подготовку отделения для больных COVID-19 в больнице №7. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в Киевской городской клинической больнице № 7 готовят отделение для больных COVID-19.

Как сообщил глава КГГА, город продолжает увеличивать количество коек для лечения больных на коронавирус. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"На сегодня там уже обустроили 140 коек для лечения больных COVID-19. Количество кислородных точек увеличили до 40. Это при том, что в начале сентября в заведении было создано отделение сначала на 30 коек. И было 13 кислородных точек. Учитывая динамику распространения болезни, мы приняли решение увеличить количество коек до 200. Из них подачей кислорода обустроить 160. Срок выполнения работ - начало декабря этого года", – сообщил Кличко.

Кроме того, городской голова добавил, что в этой больнице также готовят помещение для новой лаборатории, способной обрабатывать тесты на COVID-19.

Кличко уточнил, что на сегодняшний день в городе подготовлено более 4,5 тысяч коек для больных на коронавирусную инфекцию. При этом заполненность составляет более 52%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве за последние сутки заражение COVID-19 подтвердили еще у 1391 человека. Столица несколько недель держится в лидерах среди всех регионов Украины по ежедневному количеству выявленных инфицированных.

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