Кличко показал обновленное отделение скорой в Киеве: обустроили даже фитнес-зал. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи №8 в Святошинском районе.

В ходе онлайн пресс-конференции во вторник, 20 октября, мэр показал видео с обновленного отделения. По словам Кличко, это отделение обслуживает 180 тыс. жителей района. Ремонт там не делали более 40 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Проверил, как отремонтировали отделение экстренной медицинской помощи №8 в Святошинском районе. Это – одно из 22 отделений столичной скорой, обслуживающий почти 180 тысяч жителей Святошинского района. Капитальный ремонт в помещении не осуществляли более 40 лет. И оно было в крайне "печальном" состоянии. В этом году мы обновили отделение, сделали его красивым и современным. Удобным для наших медиков – и для их работы, и для отдыха", – сказал Кличко.

На Святошино в Киеве обновили отделение скорой kiev.klichko.org

Кличко пришел с проверкой kiev.klichko.org

Он сообщил, что на это из бюджета столицы выделили 30 млн грн. Также для отделения закупили медикаментов и изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, антисептиков более чем 1 млн грн.

Кличко также рассказал, что это единственная станция "скорой", где обустроили даже фитнес-зал.

В обновленном отделении обновили фитнес-зал kiev.klichko.org

"Мы работаем над тем, чтобы все отделения скорой, отделения наших медучреждений выглядели современно. И имели все, чтобы оказывать квалифицированную помощь киевлянам. Городская власть делает все возможное, чтобы в сегодняшних условиях защитить здоровье и жизнь жителей столицы. Киев выделяет средства на закупку необходимых средств защиты и препаратов в больнице. Обустраивает дополнительные кровати в медучреждениях для лечения больных коронавирус. Осуществляем и доплаты медикам из бюджета города. Ремонтируем отделения и улучшаем условия работы для наших медиков. Ибо понимаем, что им сегодня – сложное", – подчеркнул мэр столицы.

На обновление скорой из бюджета столицы выделили 30 млн. грн kiev.klichko.org

На обновление скорой из бюджета столицы выделили 30 млн. грн kiev.klichko.org

Он отметил, что только на вызовы к пациентам с подтвержденным заболеванием коронавирусом ежесуточно выезжают 10 бригад скорой помощи. И еще 5 бригад – ездят на вызовы к таким больным днем.

С начала пандемии эти бригады совершили более 14 тысяч выездов к больным с диагнозом и с подозрением на СOVID-19. И госпитализировали почти 12 тысяч таких пациентов.

Отремонтированное отделение экстренной медицинской помощи № 8 kiev.klichko.org

Также горвласть закупила в отделение медикаменты kiev.klichko.org

В целом же экстренную медицинскую помощь киевлянам и гостям города предоставляют в среднем 168 бригад медиков, работающих днем. И 136 бригад – ночью. Ежесуточно они осуществляют до 2 тысяч выездов. Ежегодно – в среднем более 600 тысяч.

"Понятно, что нагрузка на медработников – велика. И их нужно поддерживать. Создавать достойные условия труда и оплаты за нее. И мы продолжаем это делать", – подчеркнул Кличко.