Кличко показал, как выглядит новый фонтан с фигурой Архистратига Михаила в Киеве. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеообращение к киевлянам, показав, как выглядит вечером новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка", который открыли накануне.

Ролик мэр опубликовал на своей странице в Facebook. Он рассказал, что многие киевляне приходят к композиции и фотографируются с ней.

"Очень приятно, что многие люди приходят. Многие фотографируются. И действительно наш фонтан-оберег сейчас украшает Владимирскую горку. Еще одна жемчужина появилась в нашем городе", – заметил Кличко.

Мэр обратился к киевлянам с приглашением посетить композицию. "Полюбуйтесь, какие красивые объекты есть в нашем городе!", – подытожил глава города.

Напомним, Кличко открыл фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка" 19 сентября. По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и многообразие города.