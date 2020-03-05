Спасли 278 человек в год: Кличко показал, как работают спасатели Киева

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как работают и учатся столичные спасатели.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Мэр напомнил, что каждый день в Киеве случается более 40 чрезвычайных ситуаций, которые ликвидируют спасатели ДСНС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Друзья! И дальше буду рассказывать вам о людях нашего города. Тех, кто работает в Киеве и для киевлян. Сегодня история о столичных спасателях. Знаете ли вы, что ежесуточно в Киеве происходит более 40 чрезвычайных ситуаций, которые ликвидируют спасатели Главного управления ДСНС столицы? Только в прошлом году они более 13-ти тысяч раз выезжали на вызовы. Погасили почти 6500 пожаров. Спасли 278 человеческих жизней", – отметил Кличко.

kiev.klichko.org

В частности он рассказал о 18-й Государственную пожарно-спасательную часть Святошинского района, где работают 60 спасателей и обслуживающей большую часть города.

"График у спасателей – напряжений, сутки работают, три отдыхают. Если происходит большой пожар или объявлено штормовое предупреждение, – смену усиливают. Часто за помощью к спасателям обращаются правоохранители и врачи скорой. То лестница нужна, то квартиру открыть. А бывает, что и котов с деревьев приходится снимать", – написал Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Он рассказал, что возглавляет часть 28-летний капитан гражданской защиты Виталий Владимирович Москаленко, который с детства мечтал стать пожарным.

"Каждый, идя в школу мимо Лугинской пожарной части (это Житомирская область, где он родился), Виталий с интересом наблюдал за спасателями. И мечтал, что когда-нибудь станет таким же храбрым, профессиональным, будет бороться с огнем и спасать людей. Поэтому сразу после школы поступил в Национальный университет гражданской защиты Украины в Харькове. После университета, как и мечтал, попал работать в столицу. Был заместителем начальника одной из частей. А пять лет назад и сам возглавил 18-ю пожарно-спасательную часть Киева", – написал мэр Киева.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

По его словам, три года подряд эта часть занимает первые места на спортивных соревнованиях среди спасателей столицы. Там постоянно проводят и теоретические занятия. В части есть свои спортзал и столовая, комната отдыха. Ежедневно ребята отрабатывают совместные действия, моделируя работу по ликвидации чрезвычайной ситуации. Анализируют ошибки. На вызов собираются очень быстро. За считанные секунды автомобили буквально "вылетают" из ворот.

Виталий Москаленко – начальник восемнадцатого части говорит, что сегодня у киевских спасателей новейшая техника и современные средства индивидуальной защиты. А новые спецавтомобили, которые недавно получили наши пожарные, оснащали с учетом их пожеланий. Поэтому такая машина – это своеобразная передвижная пожарная часть. В ней есть все необходимое, чтобы оказать своевременную помощь людям.

kiev.klichko.org

"За последние несколько лет для нужд спасателей город передал 20 многофункциональных новых авто, более 200 комплектов защитного снаряжения, 220 комплектов спецодежды. И это – меньшее, что мы можем сделать для тех, кто ежедневно рискует своей жизнью для спасения людей", – подчеркнул Кличко .

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этого года власти Киева планируют приобрести почти 70 экологических автобусов.

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