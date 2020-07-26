Кличко поймал на улице Киева двух "граффитчиков" и вызвал полицию

Мэр Киева Виталий Кличко поймал на улице Киева двух парней, которые рисовали граффити на стене дома на улице Стрелецкой.

С нарушителями он "провел воспитательную беседу" и "передал полиции". Об этом Кличко сообщил в своем Telegram.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции", - сообщил Кличко.

Он также отметил: лицо второго нарушителя было зафиксировано на видео, поэтому найти и его не составит проблемы.

"Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не уничтожать", - призвал мэр Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко предупредил о попытках дестабилизации города из-за существенного увеличения сообщений о заминировании в Киеве. Мэр обратился также к руководству правоохранительных структур с просьбой усилить меры безопасности в городе. В частности, по мнению Кличко, стоит усилить патрулирование на улицах. Он также поблагодарил бдительных киевлян, которые активно сообщают о подозрительных пакетах в общественных местах.