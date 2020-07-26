Кличко поймал на улице Киева двух 'граффитчиков' и вызвал полицию

Мэр Киева Виталий Кличко поймал на улице Киева двух парней, которые рисовали граффити на стене дома на улице Стрелецкой. С нарушителями он "провел воспитательную беседу" и "передал полиции". Об этом Кличко сообщил на своем Телеграмм-канале.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции", - сообщил Кличко.

Он также отметил: лицо второго нарушителя было зафиксировано на видео, поэтому найти и его не составит проблемы.

"Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не уничтожать", - призвал мэр Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко предупредил о попытках дестабилизации города из-за существенного увеличения сообщений о заминировании в Киеве. Мэр обратился также к руководству правоохранительных структур с просьбой усилить меры безопасности в городе. В частности, по мнению Кличко, стоит усилить патрулирование на улицах. Он также поблагодарил бдительных киевлян, которые активно сообщают о подозрительных пакетах в общественных местах.