Кличко почтил память жертв Бабьего Яра и пообещал создать Мемориал. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Бабьего Яра в 79-ю годовщину трагедии, 29 сентября.

Об этом сказано в сообщении его пресс-службы. Отмечается, что вместе с представителями городской власти Кличко возложил цветы к памятнику расстрелянным в Бабьем Яру.

"79 лет назад в Киеве произошла страшная мировая трагедия. Нацисты совершили массовые расстрелы мирного населения. По оценкам историков, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру были убиты и захоронены более 100 тысяч людей разных национальностей. Большинство замученных были евреями. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления нацистов против человечества", – сказал Кличко.

В Киеве почтили память жертв Бабьего Яра. kiev.klichko.org

Он подчеркнул, что пока живет память о тех событиях, пока помним каждую жертву, каждого Праведника мира, Холокост не повторится. Ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинского, ни для любых народов мира.

Кличко возложил цветы к памятнику. kiev.klichko.org

Кличко возложил цветы к памятнику. kiev.klichko.org

Кличко возложил цветы к памятнику. kiev.klichko.org

"Мемориалы жертвам Холокоста есть в Израиле, в Польше, Германии, в США. А в Киеве, где произошла такая трагедия, где было убито много людей разных национальностей, десятилетиями мало было сделано, чтобы достойно почтить память погибших. И мы должны исправить это. 4 года обсуждается проект создания Мемориала. Это долго. Но наша задача – не только возвести здание. Главное – наполнить Мемориал содержанием и донести до будущих поколений правду и память о страшной мировой трагедии", – сказал мэр.

Кличко почтил память жертв Бабьего Яра. kiev.klichko.org

Кличко почтил память жертв Бабьего Яра. kiev.klichko.org

Кличко отметил, что мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве будет создан, и он будет такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. "И я, как мэр Киева, прилагаю все усилия, чтобы реализовать этот проект," – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно 79 лет назад, 29 сентября, началась одна из самых страшных страниц Второй мировой войны – расстрелы в Бабьем Яру по инициативе нацистских оккупантов.