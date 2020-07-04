Кличко поблагодарил полицию за нелегкую работу и поздравил с праздником

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил правоохранителей с Днем Национальной полиции. Поздравления Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, передает пресс-служба мэра.

"Поздравляю с профессиональным праздником тех, кто защищает наш покой и правопорядок – украинский полицию! Это – профессия, престиж которой в последние годы пытается восстановить каждый добросовестный милиционер своей ежедневной работой. Спасибо полицейским за поддержание правопорядка на улицах столицы и во всех украинских городах и городках!" – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня, когда наша страна и весь мир борются с пандемией COVID-19, роль полиции остается одной из основных. – В контроле за соблюдением ограничений и правил, введены, чтобы сохранить здоровье и жизнь украинцев.

"Желаю каждому полицейскому веры в себя и в свою миссию, добросовестной работы и уважения украинского общества. И надеюсь, что уже в следующем году в этот день Киев будет приветствовать также и профессионалов муниципальной полиции, которая очень нужна столицы", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как изготавливают скульптуру Архистратига Михаила, который станет частью нового фонтана на Владимирской горке.