Кличко победил коронавирус и рассказал о самочувствии
Мэр узнал о болезни в конце октября
Он находился дома на самоизоляции
Мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса, которым болел с конца октября.
На брифинге он рассказал, что рад вернуться к активной работе. "Мой тест на коронавирус – отрицательный. Чувствую себя я хорошо", - сказал он.
До этого мэр лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября стало известно, что Кличко получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем ушел на самоизоляцию.