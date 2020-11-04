Кличко победил коронавирус и рассказал о самочувствии

Obozrevatel
Obozrevatel
Кияни
1,3 т.

  • Мэр узнал о болезни в конце октября

  • Он находился дома на самоизоляции

Кличко победил коронавирус и рассказал о самочувствии

Мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса, которым болел с конца октября.

На брифинге он рассказал, что рад вернуться к активной работе. "Мой тест на коронавирус – отрицательный. Чувствую себя я хорошо", - сказал он.

До этого мэр лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября стало известно, что Кличко получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем ушел на самоизоляцию.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области Виталий Кличко