Кличко передал современные авто двум домам семейного типа в Киеве

Киевская власть подарила автомобили Renault Trafic двум домам семейного типа.

Во время вручения ключей от авто во дворе Киевской городской государственной администрации мэр столицы Виталий Кличко отметил, что одной из главных задач городских властей является обеспечение права каждого ребенка, который остался без родителей, на воспитание в семье, передает пресс-служба Кличко.

"В столице сегодня 2390 детей имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 90% находятся под опекой, воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа. В частности, в Киеве функционируют уже 26 детских домов семейного типа", – сказал Кличко.

kiev.klichko.org

Он отметил, что в марте этого года город передал еще три служебных квартиры в новостройках детским домам семейного типа.

"Городская власть делает все возможное, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей-сирот. И сегодня мы вручаем родителям-воспитателям детских домов семейного типа, семьям Черкашиных и Линдя, ключи от новых автомобилей Renault Trafic", – добавил мэр Киева.

kiev.klichko.org

Так, в семье Черкашиных 6 родных детей, а также на воспитании 7 детей, лишенных родительской опеки. В семье Линдя – двое родных детей и сегодня на воспитании находятся шестеро детей.

"В каждом из столичных домов семейного типа воспитывают от 5 до 10 детей. И чтобы такие семьи могли быть более мобильными, им нужны свои машины. Мы решаем этот вопрос. Чтобы каждый детский дом семейного типа в Киеве имел в своем пользовании автомобиль", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Он поблагодарил семьям за их социальную ответственность. "Благодарю Вас за ваше большое сердце и за то, что вы отдаете свою любовь и заботу детям, которые в этом нуждаются", – добавил мэр Киева.

В пресс-службе напомнили, что за период с 2016 года за средства городского бюджета в столице приобрели и передали детским домам семейного типа 19 автомобилей. Также в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" город ежемесячно выплачивает адресную материальную помощь от 1 тыс. до 1,5 тыс. грн на каждого ребенка семьям, взявшим на воспитание детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

В этом году к Международному дню защиты детей патронатные воспитатели, приемные родители и родители-воспитатели получили единовременную материальную помощь из городского бюджета в размере от 7 тыс. до 19 тыс. грн.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

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