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15 апреля • обновлено в 13:04
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Кличко отреагировал на скандал с Поворозником и призвал НАБУ наказать виновного

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Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с возможным взяточничеством со стороны его первого заместителя Николая Поворозника, призвав НАБУ провести прозрачное расследование и наказать виновного.

Своей позицией касательно недавних сообщений СМИ он поделился на брифинге в среду, 15 апреля. Мэр жестко обратился к виновнику (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"О резонансной теме, которая вчера вечером всколыхнула СМИ. И меня тоже всколыхнула. О том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если неравнодушны к деньгам и не понимаете своей ответственности, – лучше здесь не работать!" – заявил мэр.

Кличко отреагировал на скандал со взяткой в КГГА

Кличко отреагировал на скандал со взяткой в КГГА

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"Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по каким я стал мэром, – нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И, если чиновник виноват – должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду! Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит! Я это дело доведу до конца! И требую - чтобы не было политической ангажированности правоохранителей – открытого и публичного расследования этого дела!" – отметил Кличко.

Он добавил, что первый заместитель председателя КГГА – чиновник высокого ранга. И, согласно законодательству, такие дела – подследственность НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над і. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те кто фабриковал это дело", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко предупредил о штрафах нарушителей карантина.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
КГГА
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