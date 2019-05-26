Кличко открыл чудо-мост над Владимирским спуском: фоторепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева. Об этом сообщается на сайте Виталия Кличко.

"Сегодня мы открываем в столице действительно уникальный объект - пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк" Владимирская горка "с Аркой дружбы народов. Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали! " – заявил Кличко.

kiev.klichko.org

По словам мэра, активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, которые занимались изготовлением необходимых материалов.

"Я практически каждый день приезжал сюда, проверял, как идут работы. И наблюдал как вырисовывается эта красота, которую мы видим сегодня. Были, конечно, и манипуляции вокруг этого объекта, разговоры нужен-не нужен, такой-не такой. Но, я убежден: это будет одна из самых красивых и популярных локаций столицы! Точно могу сказать, что раньше подобных проектов в Украине не реализовывали! " – рассказал глава города.

kiev.klichko.org

Также Кличко сообщил, что после завершения реконструкции Аллеи художников, которую собираются прерзентовать через неделю, в историческом центре столицы появится новый большой туристический маршрут - от Пейзажной аллеи до Киево-Печерской Лавры. Его ключевой частью будет новый мост.

kiev.klichko.org

Новый мост имеет ломаную форму, изгибы. Длина мостового перехода – почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Покрытие – из гусасфальта. Вес металлоконструкций - 460 тонн. Только центральная часть моста (длиной 63 метра) весит 125 тонн. Ее поднимали и устанавливали в течение 3 суток.

kiev.klichko.org

Мост опирается на 4 опоры – две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой – 22 метра.

"Почти все материалы, которые использовали для строительства, изготовлены в Украине. Стекло, которым оборудовали 70 квадратных метров пола смотровых площадок – тоже украинское. Оно – крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста", - пояснил Виталий Кличко.

kiev.klichko.org

На прочность стекло мэр Киева испытал совместно с братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Всего же, заверил Виталий Кличко, 1 квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

kiev.klichko.org

Вместе с тем, мэр отметил, что кроме работ по строительству моста, были проведены отдельные работы на Владимирской горке и рядом с Аркой дружбы народов. Так, на Владимирской горке возле памятника "Владимиру" обустроили фонтан - по стилю он воспроизведен, как фонтан столетней давности.

kiev.klichko.org

Также осуществили реконструкцию парка "Хрещатый", что возле Арки Дружбы народов. Там обустроили новые тротуары, скамейки, урны для мусора, частично заменили фонари.

Вместе с тем, были укреплены склоны Владимирской горки и рядом с Аркой дружбы народов, чего не делали в столице несколько последних десятилетий. В результате Национальная филармония находилась в полуаварийном состоянии. Теперь филармонии ничего не угрожает. Склоны укрепили почти 400 буронабивными сваями и 4 подпорными стенами.

kiev.klichko.org

На сайте указано, что стоимость самого моста – 275 млн грн. Строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы - около 90 млн грн. Укрепление склонов – почти 55 млн. грн. Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 млн гривен.

kiev.klichko.org

"Все расходы будут проверены, как мы это делаем на других объектах. И Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Контрольно-ревизионным управлением", - подытожил мэр.

kiev.klichko.org

После открытия Виталий Кличко пригласил киевлян вместе прогуляться по новому мосту и оценить новую привлекательную локацию столицы.

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