Кличко опубликовал трогательное видео ко Дню флага и Дня Независимости Украины

Марина Погорилко Кияни 19:02, 21.08.2020 Обновлено: 19:10, 21.08.2020

Накануне Дня государственного флага и Дня Независимости Украины мэр Киева Виталий Кличко опубликовал трогательное видеопоздравление для украинцев.

Его он разместил в своем Facebook в пятницу, 21 августа, отметив, что только совместными усилиями народ может построить счастливое будущее для страны. На кадрах можно видеть фрагменты победных боев братьев Кличко, Революции Достоинства, а также воинов ВСУ на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У каждого из нас – своя история и личные эмоции любви к своей стране, ее людям. История борьбы, трагедий и побед... Но все вместе мы создаем будущее Украины – государства, в котором мечтаем жить", – отметил глава столицы.

Кадр из видео Кличко.
Facebook Виталия Кличко
Кадр из видеопоздравления мэра столицы.
Facebook Виталия Кличко
Кличко призвал украинцев верить в себя.
Facebook Виталия Кличко
Кличко напомнил, что страна готовится к праздникам.
Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко сообщил, что ко Дню Независимости Киев выплатит 92 миллиона гривен помощи социально незащищенным жителям города.

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