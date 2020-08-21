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Кличко опубликовал трогательное видео ко Дню флага и Дня Независимости Украины

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Кияни
1,2 т.
Кличко опубликовал видео ко Дню Независимости

Кличко опубликовал видео ко Дню Независимости.

Накануне Дня государственного флага и Дня Независимости Украины мэр Киева Виталий Кличко опубликовал трогательное видеопоздравление для украинцев.

Его он разместил в своем Facebook в пятницу, 21 августа, отметив, что только совместными усилиями народ может построить счастливое будущее для страны. На кадрах можно видеть фрагменты победных боев братьев Кличко, Революции Достоинства, а также воинов ВСУ на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У каждого из нас – своя история и личные эмоции любви к своей стране, ее людям. История борьбы, трагедий и побед... Но все вместе мы создаем будущее Украины – государства, в котором мечтаем жить", – отметил глава столицы.

Кадр из видео Кличко.

Кадр из видео Кличко. Facebook Виталия Кличко

Кадр из видеопоздравления мэра столицы.

Кадр из видеопоздравления мэра столицы. Facebook Виталия Кличко

Кличко призвал украинцев верить в себя.

Кличко призвал украинцев верить в себя. Facebook Виталия Кличко

Кличко напомнил, что страна готовится к праздникам.

Кличко напомнил, что страна готовится к праздникам. Facebook Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко сообщил, что ко Дню Независимости Киев выплатит 92 миллиона гривен помощи социально незащищенным жителям города.

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УкраинаКиевДень НезависимостиВиталий Кличко
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