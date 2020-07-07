Кличко опроверг данные о строительстве ТРЦ на киевской "Петровке"

Строительство торгово-развлекательного центра на территории книжного рынка "Петровка" в Киеве пока не планируется.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями книжного рынка "Петровка", передает его пресс-служба. По словам городского головы, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, что якобы, на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок – снести.

Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол, "бульдозеры за день все снесут", и книжного рынка на Петровке не будет.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков – для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор – ООО "Книжный рынок", – сказал мэр.

Он отметил, что детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспекта Набережно-Рыбальская, железнодорожная колея на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись! Поэтому, кто и зачем подстрекает людей – надо выяснить", – подчеркнул Кличко.

Он призвал представителей книжного рынка провести детальный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

"Городская власть будет отстаивать интересы общины города. В правовом поле. И я обращаюсь к правоохранителям взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий", – отметил Кличко.

kiev.klichko.org