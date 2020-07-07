Строительство торгово-развлекательного центра на территории книжного рынка "Петровка" в Киеве пока не планируется.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями книжного рынка "Петровка", передает его пресс-служба. По словам городского головы, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию, что якобы, на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок – снести.

Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол, "бульдозеры за день все снесут", и книжного рынка на Петровке не будет.

Кличко опроверг строительство ТРЦ на киевской "Петровке" kiev.klichko.org

Кличко опроверг строительство ТРЦ на киевской "Петровке" kiev.klichko.org

"Мы изучили документы. По данным реестра прав собственности, книжный рынок расположен на двух арендованных земельных участках по адресу улица Степана Бандеры, 10 в Оболонском районе столицы. Целевое назначение земельных участков – для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга. Арендатор – ООО "Книжный рынок", – сказал мэр.

Он отметил, что детальным планом территории в границах улиц Вербовая, Куреневская, Богатырская, Московский проспекта Набережно-Рыбальская, железнодорожная колея на указанных участках предусмотрено размещение ТРЦ соответствии с целевым назначением земельных участков.

Кличко опроверг строительство ТРЦ на киевской "Петровке" kiev.klichko.org

Кличко опроверг строительство ТРЦ на киевской "Петровке" kiev.klichko.org

"Впрочем, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись! Поэтому, кто и зачем подстрекает людей – надо выяснить", – подчеркнул Кличко.

Он призвал представителей книжного рынка провести детальный разговор с руководством рынка и обсудить рабочие отношения.

"Городская власть будет отстаивать интересы общины города. В правовом поле. И я обращаюсь к правоохранителям взять на контроль этот вопрос и не допустить противозаконных действий", – отметил Кличко.

Кличко опроверг строительство ТРЦ на киевской "Петровке" kiev.klichko.org