Кличко объяснил формат работы школ в Киеве на время "оранжевой зоны"

Усиление карантина в Киеве из-за попадания города в "оранжевую" зону, не пока повлияет на формат обучение в школах.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Учебные заведения будут и дальше работать в определенном формате и по разработанным регламентам.

Мэр отметил, что руководители школ с самого начала обучения имеют четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни. Также существуют различные варианты организации учебного процесса в зависимости от конкретной ситуации, от количества учеников в классах и в целом в школе.

"В случае каких-либо изменений – все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", – сказал Кличко.

Он также сообщил, что в Киеве на дистанционное обучение перешли две школы Оболонского района. Там заболевания обнаружили у учителей.

"Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом. В целом среди школьников обнаружили 179 больных. Еще 97 педагогов инфицированы COVID-19", – сообщил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL,